نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في حلقة مليئة بالأسرار.. أبطال "شماريخ" في ضيافة منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مميزة ومليئة بالأسرار يحل أبطال فيلم “شماريخ” في ضيافة الإعلامية منى الشاذلي، من خلال برنامج "معكم منى الشاذلي"، والذي سيذاع يوم الخميس القادم عبر شاشة قناة ON ويظهر خلال اللقاء كل من آسر ياسين، وأمينة خليل، والمخرج عمرو سلامة، للحديث عن الفيلم الذي يُعرض يوم الخميس المقبل بدور العرض السينمائية في مصر.

بالأبيض والأسود أبطال فيلم شماريخ يتألقون في العرض الخاص بمهرجان البحر الأحمر

ومن جانبه، تألق مؤخرًا نجوم فيلم “شماريخ” أثناء وصولها إلى السجادة الحمراء لإفتتاح مهرجان البحر السينمائي الدولي في دورته الثالثة والذي يقام حاليًا في المملكة العربية السعودية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، بالإضافة لحضور مجموعة من نجوم هوليوود، وعدد من الشخصيات الهامة المرموقة.

وظهروا أغلب أبطال العمل بإطلالة جذابة بين الأبيض والأسود، وظهرت الفنانة أمينة خليل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانًا أبيض، واعتمدت على مكياج هادئ يميل للألوان الترابية، بينما ظهر النجم آسر ياسين ببدلة سوداء وقميص أبيض، والفنان الشاب أدم الشرقاوي ظهر ببدلة وقميص أسود، أما المخرج عمرو سلامة فتألق بإطلالة سوداء مميزة حيث ظهر ببدلة سوداء وتيشرت أسود.

فيلم “شماريخ”



فيلم "شماريخ" من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.



ويحكي فيلم شماريخ في إطار من الحركة والتشويق، يدور العمل حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.