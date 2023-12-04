نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء فعاليات ندوة تكريم مفيد فوزي بالمركز الكاثوليكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل فعاليات ندوة تكريم المحاور الراحل مفيد فوزي بمركز الكاثوليكي والذي تحل ذكري وفاته اليوم يتوافد عدد من نجوم الفن والإعلام.

ندوة تكريم المحاور الراحل مفيد فوزي

أبرز الحاضرين ندوة تكريم مفيد فوزي

و حرص عدد من الفنانين والفنانات والإعلاميين على الحضور وعلى رأسهم نجلته حنان فوزي والفنانة القديرة نبيلة عبيد والفنانة عبير منير والإعلامي والكاتب محمد الغيطي و نقيب الصحفيين خالد البلشي وغيرهم.

ما لا تعرفه عن مفيد فوزي

بدأ مفيد فوزي مسيرته المهنية في مؤسسة روزاليوسف، حيث تدرب على فنون الكتابة الصحفية. عمل محررًا في مجلة "صباح الخير" ابتداءً من عام 1957، وظل فيها لفترة طويلة. شغل منصب رئيس التحرير للمجلة لمدة 8 سنوات متتالية. أثرى عالم الصحافة والتليفزيون بتحقيقاته المتنوعة وحواراته الناجحة مع شخصيات سياسية وأدبية وفنية على مستوى العالم العربي. اشتهر ببرنامج "حديث المدينة"، وكان له تأثير كبير لدى الجمهور المصري والعربي.