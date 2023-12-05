فن ومشاهير

عاجل.. وصول جثمان ناهد فريد شوقي لمسجد الشرطة استعدادًا لأداء صلاة الجنازة

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القاهرة - محمد ابراهيم - وصل منذ قليل إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، جثمان المنتجة ناهد فريد شوقي، استعدادًا لإقامة صلاة الجنازة على جثمانها، بحضور شقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، وابنتها ناهد السباعي، وبعض أصدقائها بالوسط الفني. 

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المنتجة ناهد فريد شوقي 

وفاة ناهد فريد شوقي

 

وكانت الفنانة آية سماحة، قد أعلنت عن وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:" لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ناهد فريد شوقي، إن لله وإن إليه راجعون، صلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

 

معلومات عن ناهد فريد شوقي 
 

ولدت المنتجة ناهد فريد شوقي يوم 25 ديسمبر عام 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، وهي أيضًا شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي، وهي والدة الفنانة ناهد السباعي.

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المنتجة ناهد رانيا فريد شوقي ونجلتها ناهد السباعي 
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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