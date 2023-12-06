مسابقة ثقافية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصور

صور ـ عبدالله بن محمد باعلوي:

نظمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصور ممثلة بقسم تقنية المعلومات، بالتعاون مع مركز شؤون الطلاب مسابقة ثقافية في الشبكات وأمن البيانات والتي تقام للعام الثاني على التوالي؛ بهدف تحفيز الطلاب على التحصيل العلمي، وتوسعة دائرة المعرفة في أجواء ايجابية وتنافسية مشجعة. وقد تنافس في المسابقة ١٨ طالبا تم خلالها طرح ثلاثين سؤالا عبر الانترنت، والاجابة عليها باستخدام أجهزة الهاتف أو الحاسوب، حيث تنوعت أسئلة المسابقة من ضمن مناهج سيسكو للشبكات، وأمن البيانات. وفي نهاية المسابقة تم اختيار أفضل خمسة متسابقين الذين حققوا أكبر عدد من الإجابات الصحيحة في أقل وقت ممكن، وقد قام الدكتور أحمد بن زهران البراشدي نائب مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور الحمزة منذر الألوسي رئيس القسم بتوزيع الجوائز على الطلبة الخمسة الأوائل، حيث حققت الطالبة نوف بنت سعيد السعدية المركز الاول وجاءت الطالبة مروة بنت سعيد الرحبية في المركز الثاني والطالبة مروة بنت سالم المقيمية في المركز الثالث والطالب محمد بن علي المحاربي في المركز الرابع والطالب محمد الأمين محمد مبارك بشار في المركز الخامس.

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