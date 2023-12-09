نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ضيف برنامج 'في المساء مع قصواء' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل اليوم دكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ضيفا على "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي.

ومن المنتظر ان يتم التطرق إلى ملف الانتخابات الرئاسية وفيما يتعلق بالسياق الخاص بالمشاركة وأولويات المرحلة المقبلة

كما سيتم التطرق عن القضية الفلسطينية ومستجداتها فى ضوء الموقف المصري الحاسم برفض التهجير.

تفاصيل حلقات برنامج "في المساء مع قصواء":

وشهد برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، مع الإعلامية قصواء الخلالي،الاسبوع الماضي، حلقة خاصة عن ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، قبل ساعات من الصمت الانتخابي المقرر له يوم الجمعة المقبل، وذلك بمشاركة المرشحين وحملاتهم مجتمعين لأول مرة على الهواء مباشرة، للإجابة عن تساؤلات ورسائل ختامية للمواطنين قبل أعمال التصويت المقرر لها الأسبوع المقبل.

وسبق للإعلامية قصواء الخلالي استضافة المرشحين الثلاثة بعد انطلاق الحملات الدعائية، في أول لقاءات لهم وحوارات منفردة لمدة ساعتين لكل منهم على الهواء، مع المرشح حازم عمر والمرشح فريد زهران والمرشح عبد السند يمامة، واختتمتها برئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي.

الإنتجارات الرئاسية الجديدة:

وبدأ الصمت الانتخابي وتوقفت الحملات الانتخابية اعتبارًا من الساعة 12 صباح أمس 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع، والمقرر له من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

تنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العام يومى الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023 وتعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر فى الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

أشرف زكي يتحدث عن صديقه أشرف عبدالغفور:

ويذكر أن تحدث أشرف زكي عبر البرنامج الذي تقدمه المذيعة " شافكي المنيري" أنه تشرف بالعمل مع أشرف عبد الغفور في العديد من الأعمال الدرامية، بجانب السفر معه، حيث كان واحدًا من الفنانين المهمين في العالم العربي، مؤكدا أنه كان محظوظًا بالعمل مع الفنان الراحل في نقابة المهن التمثيلية، وكان شديد الدقة والحرص.

وقال أشرف زكي إن الفنان الراحل كان صديق وفي مخلص، لديه حب للعطاء وللخير ويعمل في صمت، فضلًا أنه كان متفاني جدًا في عمله، كذلك كان هاديء جدًا في التصوير وكان دقيق في المواعيد.