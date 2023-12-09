نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. سوزان نجم الدين في زيارة إنسانية لدعم أطفال مستشفى الناس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة السورية سوزان نجم على اجراء زيارة انسانية للأطفال من مرضى القلب في مستشفى الناس الخيري لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي بالمجان بهدف تقديم كافة أوجه الدعم النفسي والمعنوي، وذلك في إطار سلسلة من الزيارات التي يقوم بها مشاهير الفن والرياضة ورموز المجتمع لمؤازرة المرضى خلال فترة علاجهم.

سوزان نجم الدين في زيارة للأطفال في مستشفى الناس

وقامت سوزان نجم الدين بتوزيع عدد من الهدايا والالعاب في غرف الإقامة على الأطفال ممن أجروا عملياتهم الجراحية بنجاح، كما شاركت بالرسم والتلوين مع عدد منهم في جو حافل بالبهجة والطاقة الايجابية.

واستمعت النجمة سوزان نجم الدين خلال جولتها إلى قصص نجاح في المستشفى للأطفال الذين أجروا عمليات معقدة ودقيقة في القلب بالمجان وعادوا لممارسة حياتهم بشكل طبيعي دون عناء ولا ألم، كما التقطت عدة صور تذكارية مع الأطفال وطاقم التمريض ومسئولي المستشفى.

يشار إلى أن سوزان نجم الدين تشارك في مسلسل «الحشاشين» المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٤ أمام مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، ياسر على ماهر، هو سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى.