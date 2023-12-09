انت الأن تتابع خبر باميلا الكيك: لا يجوز أن نترحم على عمالقة الفن وشكيت كتير في ربنا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة باميلا الكيك اللبنانية، جدل واسع علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أخر تصريحات تلفزيونيه لها، حيث تحدثت عن الإيمان وحبها لذاتها وعلاقتها بـ ربنا، موضحة أن أكثر نوعين مكروهين في العالم هم: الإعلام والسياسيين وما سبب كره المجتمع لهم، مضيفة إنه لا يجوز أن نترحم على بعض عمالقة الفن الذين رحلوا عنا مثل صباح ووديع الصافي، لأنهما كانا على سجيتهم في الحياة.

باميلا الكيك تثير الجدل خلال تصريحات تليفزيونية

وقالت باميلا كيك، أن أكثر نوعين مكروهين في المجتمع هم الإعلام والسياسيين، وذلك بسبب صراحتهم، معلقة:”أكتر أتنين مكروهين في العالم السياسيين والإعلام، لأنهم أكتر ناس بيعملوا للغير وبيوصلوا رسالة صح، ورئيس أمريكا قبل ما بيقول كلمة للناس بيتفرج على كرتون”.

وأضافت، إنه لا يجوز أن نترحم على بعض عمالقة الفن الذين رحلوا عنا مثل صباح ووديع الصافي، لأنهما كانا على سجيتهم في الحياة، قائلة:”ملحم بركات وصباح ووديع الصافي مينفعش نقول عليهم الله يرحمهم.. وشايفاهم دلوقتي بيشربوا كاس ويسكي ومبسوطين وقاعدين على سجيتهم في الحياة”.

باميلا الكيك وعلاقتها بـ ربنا

وأوضحت باميلا، أن يجب علي كل إنسان لازم يكون مؤمن بذاته، معقبة:”أن لازم يكون عندنا إيمان بـ ذاتنا.. وأنا شخص بيتعايش مع حاله، وعشان أكون مؤمنة في حياتي شكيت كتير في ربنا والشك بيجي بعده إيمان ويقين، وجدي كان ضد أن يكون في فنانين بـ عيلته وقولت لـ أهلي عايزه أكون ممثلة وأنا عندي 5 سنين”.

آخر أعمال باميلا الكيك

وفي سياق آخر، كان آخر أعمال باميلا الكيك، مسلسل كريستال، وعرض العمل خلال الفترة الماضية على منصة شاهد الإلكترونية، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم: محمود نصر، رولا حمادة، ستيفاني عطا الله، لين غره، وعدد آخر من الفنانين، وكانت قد تعرضت الحلقة الأخيرة من المسلسل لانتقادات شديدة، حيث انتهت بإفلاس عليا كرم، وتركها للمنزل؛ لأنه أصبح لفاي وفقًا للإرث، وقامت فاي بتعليق صورة لها على الحائط مثل صورة عليا السابقة، وأصبحت فاي في نهاية المطاف وحيدة، بعدما ابتعدت عن جواد عنها، ونشب خلاف بينها وبين شقيقتها ندى -أنجو ريحان- انتهى بتركها للمنزل الكبير برفقة منزلها وجنينها الجديد.