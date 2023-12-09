نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سلامه يعلن أول يوم تصوير "شمس الزناتي" للنجم محمد إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ اليوم النجم محمد إمام تصوير المشاهد الأولي لأحدث أفلامه "شمس الزناتي" وذلك داخل احد اللوكيشنات الخاصة بالقاهرة وقد شارك معه في التصوير معظم أبطال العمل منهم أمينه خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وغيرهم ممن جمعتهم العديد من المشاهد الهامة.

منشور عمرو سلامة:

كما أعلن مخرج العمل عمرو سلامة عن بدء التصوير اليوم من خلال نشره بوست على صفحات السوشيال ميديا قائلا "صفحة جديدة ومن أول السطر".

"شمس الزناتي" بطولة كل من محمد امام وأمينة خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفي غريب وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن إنتاج ريمون رمسيس Aka ومحمد رشيدي رشيدي برودكشن ويتولى إخراج العمل عمرو سلامه.

عمرو سلامة يحتفل بإنطلاق شماريخ في دور العرض:

وفي سياق آخر احتفل فريق عمل شماريخ بالعرض الخاص للفيلم بحضور صناعة ومجموعة كبيرة من النجوم والإعلاميين، والذي أقيم في إحدى مولات مصر الكبرى، وسط استعدادات مبهرة من المنظمين وفريق العمل.

وكان من أبرز الحضور كلا من آسر ياسين، أمينة خليل، عمرو سلامة، المنتج أحمد فهمي، الكاتب أحمد مراد، سالي حماد، أدهم الشرقاوي، الإعلامي رامي رضوان، أبراهيم فايق، وغيرهم.

تفاصيل فيلم "شماريخ "

وفيلم "شماريخ" فيلم أكشن درامي ببعض اللمحات الكوميدية، تدور أحداثه عن رجل يحيا في الظلام في رحلته للتطهر، ولديه مهمة أخيرة يجب أن يقوم بها وهي قتل فتاة تعيش في النور وتعمل محامية، وهذه المحامية نفسها تطلب منه أن يساعدها في الانتقام من شخص يصعب جدًا عليه قتله.

من هم أبطال فيلم “شماريخ”؟

"شماريخ" من بطولة آسر ياسين، وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.

أعمال قادمة لـ محمد إمام:

ويذكر أن ينتظر محمد إمام العرض الخاص لفيلمه "أبو نسب" والذي من المقرر عرضه في الشهر الجاري، بعد سلسلة من التأجيلات، ويشارك في بطولة العمل كلًا من محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وغيرهم، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي كوميدي.