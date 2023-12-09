نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور تطالب جمهورها بالدعاء لوالدها الراحل أشرف عبد الغفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن إشتياقها لوالدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك عبر منشور لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك"، مطالبة جمهورها بالدعاء لأبيها.

فنشرت ريهام عبد الغفور منشور على “الفيس بوك” قائلة:"اللهم إرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نور وضياء إلي يوم يبعثون.. أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي".

نجوم الفن في عزاء أشرف عبد الغفور

حرص عدد من النجوم على تأدية واجب عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، ومواساة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، والذي رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي الموافق 3 ديسمبر، بعد تعرضه لحادث سير مروع، الأمر الذي أفجع جميع الوسط الفني، وشهد عزاء أشرف عبد الغفور حضور على رأسهم: وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والفنان خالد النبوي، تامر حسني، محمد هنيدي، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، يوسف الشريف، مجدي كامل، مروة عبد المنعم، فيفي عبده، محمد محمود عبد العزيز، كريم عبد اللعزيز، إسلام جمال، ماجدة زكي، علي الحجار، أحمد الشامي، إسلام إبراهيم والمخرجة كاملة أبو ذكري، وغيرهم من نجوم الفن.

سبب وفاة أشرف عبد الغفور



ورحل عن عالمنا يوم الأحد، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، عن عمر يناهز 81 عامًا عقب تعرضه هو وزوجته لحادث سير مروع ضخم بالشيخ زايد، وعلى أثره تم نقل جثمانه إلى مشرحة إحدى المستشفيات في منطقة الشيخ زايد، وفور وقوع الحادث، تم نقل زوجته إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالتها الصحية.

تفاصيل وفاة أشرف عبد الغفور



وكان، قد ورد بلاغ لأجهزة الأمن بوقوع حادث بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، وبالإنتقال إلى مكان الحادث والفحص تبين وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته، وحضرت سيارتي إسعاف ونقلتهما إلى المستشفى جراء الحادث.

كما تلقت النيابة العامة إخطارًا بالواقعة وطلبت تحريات الشرطة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة.