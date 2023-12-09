أوس أوس أحدث المنضمين.. تعرف على اسم فيلم أحمد فهمي وروبي

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان أحمد فهمي في الفترة الحالية التحضير لفيلمه الجديد الذي يجمعه مع روبي، استقرت الشركة المنتجة بشكل مبدئي على إسم المكسيكي للعمل.

أوس أوس أحدث المنضمين لـ فيلم المكسيكي

وانضم مؤخرًا أوس أوس لأبطال الفيلم، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، وسيبدأ الثنائي أحمد فهمي وروبي تصوير مشاهدهما بداية من يناير المقبل، فور الاستقرار على بقية أبطال العمل.

أحدث أعمال احمد فهمي

وسبق، وحقق أحمد فهمي نجاح كبيرا بمسلسل "سفاح الجيزة " أثناء عرضه على شاهد VIP، وشاركه البطولة كلّ من باسم سمرة، صلاح عبد الله، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب وعماد مطر وإنجي أبو السعود، وإخراج هادي الباجوري، والعمل مكون من 8 حلقات، من إنتاج شركة The planet للمنتج طارق نصر.

اخر اعمال احمد فهمي في السينما

ومن ناحية اخري، عُرض لـ فهمي مؤخرًا فيلم مستر إكس، تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب وضم العمل عدد كبير من النجوم منهم محمد أنور، أوس أوس، رحاب الجمل، بيومي فؤاد وكما شارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف منهم مجدي عبدالغني، إبراهيم فايق، بيج رامي، أكرم حسني، أحمد فهيم.

اخر اعمال أحمد فهمي في الدراما

كما شارك فهمي في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل سرة الباتع، إخراج خالد يوسف، وشاركه البطولة أحمد السعدني، حسين فهمي، حنان مطاوع، ريم مصطفى، أحمد عبدالعزيز، هالة صدقي، أحمد وفيق، منة فضالي.

اخر اعمال الفنانة روبي

وكان اخر اعمال الفنانة روبي هو مسلسل حضرة العمدة، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، وشارك فيه أحمد رزق، وفاء عامر، محمود عبدالمغني، بسمة، إدوارد، نهلة سلامة، وعرض لها مؤخرًا في السينما فيلم جروب الماميز، تأليف إيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح، وشارك فيه كل من يسرا اللوزي، دارين حداد، محمود حافظ، محمد ثروت، حازم إيهاب، يبدأ الفيلم من خلال مجموعة من المشاهد التي توضح أزمة البطلات الثلاث، وهي الإرهاق الذي يعانون منه بسبب أبنائهن، دون مساعدة أزواجهن في حالة مرام وراندا، وتدخل الجدة في تربية الأبناء في حالة فريال، حيث توفى زوجها من فترة، ولكن يحاولن أداء واجباتهن كأمهات على أكمل وجه.