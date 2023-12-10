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تامر عبدالمنعم يدلي بصوته في إنتخابات الرئاسة بالدقي

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة بصوته في الإنتخابات الرئاسية والتي بدأت صباح اليوم الأحد وتستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل.

تامر عبد المنعم يدلي بصوته في العملية الانتخابية 


وتوجه الفنان تامر عبدالمنعم إلى مدرسة الأورمان الثانوية بنات بالدقي حيث إكتظت اللجان بالوافدين للإدلاء بأصواتهم.
 

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سعادة تامر عبدالمنعم بالمشاركة في العملية الانتخابية

 

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية عن سعادته بالمشاركة في الإنتخابات الرئاسية والذي يعتبره الفنان تامر عبدالمنعم عمل وطني.
 

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تامر عبدالمنعم يعلق على تكدس المواطنين أمام اللجان

 

وعلق تامر عبدالمنعم على المظهر الذي شاهده من تكدس للمواطنين في اللجان الإنتخابية وقال: هما دول المصريين وهو ده الوعي وهو ده الرد على أي كائن يريد تشويه سمعة هذا البلد الأمين.
 

مشاركة تامر عبد المنعم في افتتاح معرض مصر أد الدنيا  

 

وشارك الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية مؤخرا في إفتتاح معرض "مصر أد الدنيا" للفنون التشكيلية والذي حضرته معالي الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة والسيد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.
 

كما حضر مجموعة من قيادات وزارة الثقافة وشارك في المعرض 120 فنانًا تشكيليًا بإجمالي 188 لوحة.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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