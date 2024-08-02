ترامب يحذر مجددا من اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب إدارة بايدن

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب مجددا اليوم الجمعة، أن الحرب العالمية الثالثة قد تبدأ بسبب عدم كفاءة إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.



وجاء تصريح ترامب ردا على ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" بأن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي أمر يوم الأربعاء الماضي بتوجيه ضربة مباشرة لإسرائيل ردا على "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

وقال الرئيس الأمريكي السابق في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس: "أنا قلق من أن الأشخاص الموجودين في مناصبنا غير أكفاء أبدا. أنا قلق [بشأن احتمال بدء] حرب عالمية ثالثة قبل أن أصل إلى هناك (البيت الأبيض)".

وشدد ترامب في حديثه على أن خامنئي "لا يحترم بايدن".

يوم الأربعاء الماضي نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن 3 مسؤولين إيرانيين مطلعين تصريحهم بأن المرشد الإيراني علي خامنئي أمر في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي بضرب إسرائيل مباشرة، وأن القادة يدرسون شن هجوم بمسيرات وصواريخ على أهداف عسكرية في محيط تل أبيب وحيفا.

وسبق أن أكد خامنئي أن الانتقام لدم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية من "واجباتنا لأن الاغتيال وقع على أراضينا".

الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها ترامب من اندلاع حرب عالمية ثالثة، فكان قد توقع حربا عالمية ثالثة في حال فوز كامالا هاريس برئاسة للولايات المتحدة، وقال قبل ذلك إن رئيس الولايات المتحدة الحالي جو بايدن لا يحظى باحترام زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية، وسيجر بلاده إلى حرب عالمية.

وفي يونيو الماضي أكد الرئيس الأمريكي السابق أن تطورات الأوضاع حول أوكرانيا بما في ذلك تصريحات كييف بشأن ضرب الأراضي الروسية ستؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة، لافتا إلى أنه سيعالج الوضع في أوكرانيا بسرعة بعد عودته إلى البيت الأبيض.