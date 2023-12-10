محمود الليثي يدلي بصوته في لجنته الإنتخابية بوسط البلد

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان محمود الليثي على الإدلاء بصوته في الإنتخابات الرئاسية لعام 2024، منذ قليل في لجنة قصر الدبارة بوسط البلد، كما قام بتشجيع الشباب المتواجدين أمام اللجنة على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.



ما هي قائمة المرشحين للإنتخابات الرئاسية؟

شملت قائمة المرشحين للإنتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين،وهم:المرشح عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،و المرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر رمز السلم.

الفنان محمود الليثي



وتُجري الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا، وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.