منى زكى تستقبل الحضور في عزاء شقيق زوجها.. وعبير صبري وإدوارد أول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 07:29 مساءً - وصل إلى عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي كل من الفنانة عبير صبرى والفنانين أمير صلاح وإدوارد وناصر سيف الدين والمنتج حمدي بدر، وكان في استقبالهم النجم أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكي اللذين استقبلا المعزين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان النجم أحمد حلمي طالب جمهوره بالدعاء لشقيقه خالد الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية، وشيعت جنازته وتم دفنه بمقابر الأسرة ببنها بمحافظة القليوبية، وذلك من خلال حسابه بموقع "x".

كما نشر "حلمى" صورة تجمعه بشقيقه الأكبر الراحل، معلقا عليها: "نسألكم الدعاء لأخويا خالد".

وكان خالد حلمى شقيق الفنان أحمد حلمى رحل عن عالمنا الجمعة الماضية، وشيعت جنازته من أحد المساجد ببنها، وسط حضور العشرات والمئات من أهالي البلدة، الذين حرصوا على الحضور والصلاة على الراحل، وتوديعه حتى مثواه الأخير.

وظهر "حلمي" خلال تشييع جثمان شقيقه في حالة من الصدمة والحزن، فضلا عن انهياره وبكائه أثناء دفنه في مقابر الأسرة ببنها، وحرصت زوجته النجمة منى زكي على مواساته ودعمه والبكاء هي الأخرى.