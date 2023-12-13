نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحمة أحمد تطلب الدعاء لوالدها بعد تعرضه لوعكه صحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة رحمة أحمد عن تعرض والدها لأزمة صحية وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كتبت:”اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفى أبي، وتمده بالصحة والعافية لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير.. أسأل الله العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وسائر مرضى المسلمين، اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقمًا أبدًا".



رحمة أحمد: كنت مانعة نفسي من سماع الأخبار في موسم رمضان2023

وفي سياق آخر، ردت الفنانة رحمة أحمد من خلال برنامج ET بالعربي على حملة الهجوم التي تعرضت لها بعد تقديمها شخصية مربوحة في مسلسل الكبير الجزء السابع، بطولة الفنان أحمد مكي والذي عرض في موسم رمضان 2023، قائلة: "كنت مانعة نفسي من سماع الأخبار في موسم رمضان ولكن الفضول قتلني، وشاهدت الهجوم، وكل شئ وارد أنها تحصل، بس معنديش تفسير الهجوم ده كله حصل ليه، بس لما بكون بزعق مثلا بحس إن الزعيق في مكانه يعني واحدة اكتشفت إن زوجها بيخونها أكيد مش هتقلب رقيقة يعني.

وتابعت: "إذ عُرض عليها تقديم أجزاء أخرى من مسلسل الكبير ستوافق على الفور، معربة عن سعادتها بنجاح شخصية مبروحة والتي قدمتها في الجزء الـ7 والثامن".

رحمة أحمد:أنا بشكر مربوحة من هنا لـ آخر العالم



وأشارت:" أنا بشكر مربوحة من هنا لـ آخر العالم، والناس كلها هتفضل تقولي مربوحة حتى لو عملت 100 دور غيرها، ولو اتعرض عليا الكبير هوافق طبعًا".



رحمة أحمد تكشف عن أمنيتها في العمل مع دنيا سمير غانم

وأكدت رحمة أحمد على أنها تتمنى المشاركة والعمل مع الفنانة دنيا سمير غانم، مُضيفة :" أنا من البييج فانز لـ دنيا سمر غانم وطبعًا أتمنى أشتغل معاها".

أبطال مسلسل الكبير 7



العمل من بطولة الفنان أحمد مكي، وشارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم: رحمة أحمد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، وغيرهم من الفنانين.