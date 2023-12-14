نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثالثة.. أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمسابقة جديدة ويعلق: "يومين وهلم الورق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأ النجم أجمد العوضي جمهوره بمسابقة جديدة، أعلن عنها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يفاجئ فيها العوضي جمهوره بل المرة الثالثة، خلال فترات زمنية متقاربة.









تفاصيل مسابقة أحمد العوضي





وكتب العوضي عبر فيسبوك قائلًا: "المسابقة الثالثة، المسابقة سؤالين، ١- اسمي في فيلم الاسكندراني ( بكر الاسكندراني... عزالاسكندراني.. محمود الاسكندراني".





وأضاف:"٢ اسمي في مسلسل حق عرب ( عرب... حسن... سالم ) المسابقه ١٥٠ الف جنيه على ١٠ فايزين، يومين وهلم الورق".









أحدث أعمال أحمد العوضي





وينتظر الفنان أحمد العوضي عرض فيلمه الجديد الذي يحمل إسم الإسكندراني، الذي يقوم ببطولته.





أبطال فيلم الإسكندراني





فيلم الإسكندراني تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاحعبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمدعفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

حق عرب





من ناحية أخرى أعلن أحمد العوضي عن تعاقده على مسلسل "حق عرب" لرمضان 2024، من إنتاج سينرجي، وتأليف محمود حمدان،وإخراج إسماعيل فاروق.





آخر أعمال أحمد العوضي





يذكر أن أحمد العوضي قدم في رمضان 2023 مسلسل "ضرب نار" مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.





أبطال مسلسل ضرب نار

يذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقررعرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى،إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.