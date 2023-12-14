نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي يشوق الجمهور لجزء جديد من "الحاسة السابعة": الحرب لم تنتهي بعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهورة صورة له من فيلم "الحاسة السابع" وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهر أحمد الفيشاوي في الصورة وهو ينافس لاعب الكونج الكونج فو "فومانشي"، وعلق عليها قائلا: "الحرب لم تنتهي بعد" وأنهال عليه الجمهور في التعليقاتات ليتسألون عن وجود جزء ثاني للفيلم.

أحداث فيلم الحاسة السابعة

تدور أحداث الفيلم حول شاب يهوى لعبة الكونج فو وكان يريد الاحتراف في هذه اللعبة ولكنه يكتشف أن اللعبة ليس لها مستقبل ولا جمهور فيلتقي بعراف يمكنه من قراءة وسماع أفكار الآخرين.

أبطال فيلم الحاسة السابعة

فيلم "الحاسة السابعة" من بطولة أحمد الفيشاوي، رانيا الكردي، إيناس مكي، عمرو القاضي، عبد الرحمن أبو زهرة، يوسف داود، أحمد راتب ومن تأليف وإخراج أحمد مكي.

فيلم عادل مش عادل

ومن ناحية أخري، أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن انتهاء تصوير فيلمه "عادل مش عادل" في أكتوبر الماضي، والذي ينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميدية، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض المصرية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.

ومن المقرر طرح فيلم "عادل مش عادل" في نهاية شهر ديسمبر الجاري، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء، ويشارك الفيشاوي في البطولة كلًا من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.