نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "سنة أولى خطف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فيلم “سنة أولى خطف” أن يحافظ على مكانته من بين الأفلام المنافسة داخل صالات العرض على مدار أسبوعين، وبلغت إيراداته نحو 800 ألف جنيهًا، فيما تصدر المراكز الأولى بقائمة الإيرادات أفلام: شماريخ، بلوموندو، فوي فوي، وش في وش، العميل صفر.

وبلغت إيرادات فيلم سنة أولى خطف، في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء نحو 31 ألف جنيهًا، إذ تمّ طرحه بدور العرض على مدار الأسبوعيين الماضيين، فيما حقق فيلم شماريخ في أول أسبوع عرض بالسينما أكثر من 8 ملايين جنيه.

أبطال فيلم سنة أولى خطف



فيلم سنة أولى خطف بطولة بيومي فؤاد، ومي كساب، وأحمد فتحي، وياسر الطوبجي، وإسماعيل فرغلي، وأحمد صيام، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر.

قصة فيلم سنة أولى خطف

تدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي، يحمل مزيجًا من التشويق والإثارة والأكشن، من خلال عصابة تفشل في تنفيذ كثير من مهامها، ويقرر الفريق خطف مجموعة من الأطفال من أبناء العائلات الثرية أملًا في كسب مزيد من المال، الأمر الذي يجعلهم يتورطون في مواقف صعبة.



آخر أعمال بيومي فؤاد

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد فيلم "مندوب مبيعات"، ويشارك في بطولته أيتن عامر، أحمد فتحى، إسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عونى، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم وعدد من نجمات السوشيال ميديا، وتأليف وإخراج حامد صالح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى كوميدى مع خط رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية.