نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظات من الرعب والتشويق تحبس الأنفاس في فيلم LITTLE BONE LODGE في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أحداث مليئة بلحظات الرعب والتشويق والكشف الأسرار البشرية، ينطلق فيلم الرعب النفسي المثير "LITTLE BONE LODGE" إلى دور العرض المصرية في 13 ديسمبر، بواسطة Four Star Films.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم خلال عاصفة قوية، حول أسرة مكونة من أب وأم وابنتهما، وكأنهم عالقون في الخمسينيات، دون وسائل تكنولوجية حديثة، حيث تتعطل حياتهم الهادئة عندما يظهر ضيفان غير متوقعين، هاربان للاحتماء في مزرعتهم المهجورة، وهما اثنين من الأشقاء المجرمين، حاولا سرقة هذه الأسرة، وأثناء ذلك يكتشفان أسرارًا غامضة تتشابك مع حياتهم، مما يفتح الباب أمام مجموعة من الأسرار المجهولة.

أبطال فيلم Little Bone Lodge

Little Bone Lodge من إخراج ماتياس هوين، وكتابة نيل لينبو، الذي يشارك في التمثيل أيضًا بجانب جويلي ريتشاردسون، سادي سوفيرال، هاري كادبي.