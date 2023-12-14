بالفيديو.. مجد القاسم يعود للأغاني الطربية في البيت الأولاني

القاهرة - محمد ابراهيم - تزامنًا مع حالة النشاط الفني التي يعيشها المطرب مجد القاسم وعودته بقوة للساحة الغنائية، فقد طرحت شركة «ار اي ميديا» للمنتج ريتشارد الحاج أغنية جديدة بعنوان «البيت الاولاني» لـ مجد القاسم على قناته بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة، بطريقة الفيديو ليركس (video lyrics).

تفاصيل أغنية البيت الأولاني



الأغنية هي من نوعية الأغاني الدرامية الوجدانية التي اشتهر بها «القاسم» على مدار تاريخه الفني، وهي من كلمات عادل حراز، ألحان مجد القاسم، توزيع موسيقي أحمد بدوي.

كلمات أغنية البيت الأولاني



وتقول كلماتها: البيت الأولاني.. واحشني من زمان.. فيه عمري وذكرياتي.. والحب والأمان.. مشيت لحد البيت.. لاقيت مكانه بيت.. في ناس عني غريبة.. وقلوب مهيش حبيبة.. ياريتني ما حنيت ولا من البعد جيت.

تصريحات مجد القاسم



وصرح المطرب مجد القاسم بأن «البيت الاولاني» تحكي عن مشاعر مغترب عاد ولم يجد بيته القديم الذي تربى فيه ليبعث كل مشاعره وذكرياته من خلال بيته الأول.

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وأضاف القاسم إنه يعتبر الاغنية رمزية إلى حد ما في ظل ما نعيشه من تهجير قسري لأهل وسكان قطاع غزة مثلما حدث في النكبة الأولى مع تهجير الفلسطينيين من بلداتهم إلى الضفة والقطاع عام 1948.

​​​​وأعلن القاسم إنه من المقرر تكرار التعاون بينه وبين المنتج ريتشارد الحاج في العديد من الاعمال الغنائية خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال مجد القاسم

يذكر أن آخر أعمال المطرب مجد القاسم أغنية بعنوان «أولى القبلتين» عن أحداث فلسطين والعدوان الاسرائيلي على غزة، وهي من كلمات سميح القاسم وألحان مجد القاسم أيضًا.