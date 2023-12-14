لهذا السبب.. بوسي تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت المطربة بوسي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية؛ وذلك بسبب أزمتها مع طليقها رجل الأعمال هشام ربيع داخل فندق بالتجمع، حيث نشبت مشاجرة ما بين المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع، وتبادل كل منهما تحرير محضر ضد الآخر، واتهما كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالألفاظ والتشابك بالأيدى.

وقام هشام ربيع بتحرير محضر رسمي ضدها بقسم التجمع بالقاهرة أتهمها فيه بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل الفيلا محل سكنه بكومبوند هايد بارك بالتجمع، الأمر الذي أنكرته بوسي بعد استدعاء الشرطة لها، واتهمته بالتعدي عليها بالسب والشتم.

يذكر أنه في شهر يونيو الماضي أعلنت أجهزة الأمن بالقاهرة حبس رجل الأعمال هشام ربيع، في واقعة اتهامه بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة تقدر بأكثر من 8 ملايين جنيه من المنتج الفني، وليد عاشور وشهرته فطين، وهو طليق بوسي السابق.

المطربة بوسي

طلاق بوسي وهشام ربيع

وكانت نيابة المقطم أخلت سبيل هشام ربيع في اتهامه بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من طليق بوسي أثناء وجوده بمنطقة المقطم؛ بعد تقديم كل المستندات التي تؤيد براءته، وبعد أيام من البراءة أعلن انفصاله رسميا عن بوسي؛ مؤكدا أنها لم تقف إلى جانبه في محنته.

تفاصيل زواج بوسي وهشام ربيع

وتزوجت بوسي من رجل الأعمال هشام ربيع، في شهر مايو عام 2022، وأقيم حفل زفاف ضخم في أحد الفنادق الكبرى، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء.