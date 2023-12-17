انت الأن تتابع خبر مي عمر تخطف قلوب جمهورها بفستان جرئ وإطلالة ساحرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المعروف عن الفنانة الجميلة مي عمر، حرصها الشديد على مشاركة متابعيها إطلالتها الجديدة أول بأول، وهذا هو ما قد قامت به بالفعل خلال الساعات القليلة الماضية، فقد قامت بمشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام” صورة جديدة من أحدث ظهور لها، وقد نالت تلك الصورة على إعجاب العديد من متابعيها، وقد ظهر ذلك من خلال تعليقاتهم الرقيقة.

مي عمر تخطف قلوب متابعيها على انستجرام

مي عمر من الفنانات اللاتي يحرصن على مشاركة متابعيهم أحدث صورهم وإطلالاتهم، فقد قامت مؤخرًا بنشر بعض الصور الجديدة من أحدث ظهور لها، وقد ظهرت بإطلالة متألقة خطفت بها قلوب المتابعين، فقد تألقت من خلال إختيارها لفستان ذو تصميم جرئ، فاختارت فستان قصير للغاية، وصل طوله إلى أعلى الركبة، كما تميز بأكمامه المكشوفة، واستطاعت من خلاله أن تكشف عن مدى رشاقتها.

فضلت مي أن تكمل إطلالتها باختيارها بوت طويل جدًا باللون الأبيض، بجانب حقيبة يد صغيرة من نفس اللون، وهذا هو ما جعل إطلالتها الجريئة والجذابة تناول على إعجاب العديد من متابعيها على السوشيال ميديا، وهذا هو ما قد أكدته تعليقاتهم الرقيقة.

أما عن الناحية الجمالية، ففضلت مي أن تترك خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها بتسريحة بسيطة ورقيقة للغاية، بالإضافة إلى أنها اختارت بعض لمسات المكياج البسيطة لتستطيع من خلالها أن تبرز مدى جمال ورقة ملامحها، فنجحت فاختيار ألوان متناسقة ومناسبها لإطلاتها وللون بشرتها، مما ساعدها على أن تتألق من خلال تلك الإطلالة الجذابة.