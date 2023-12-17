انت الأن تتابع خبر تصريحات يوري مرقدي الصادمة عن حياته الشخصية: ابنتي تخوض المساكنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصلت تصريحات يوري مرقدي الصادمة عن حياته الشخصية إلى الجمهور وتسببت في حالة من الجدل الكبير بينهم، وهذا جاء بحلول عيد ميلاده اليوم، واشتهر بشكل كبير بين جميع المشاهدين عن طريق تقديمه فيلم الحياة في منتهي اللذة.

أعمال يوري مرقدي الفنية

وقدم يوري مرقدي الكثير من الأغاني الشهيرة له ومن أهمها شوفتي وصلتي بيا لفين”، و”عربيا أنا”، و”بحبك موت” وغيرها الكثير من الأغاني الأخرى، وبالرغم من حصوله على شهرة كبيرة اكتسبها إلا أنه استمر في طرح الكثير من الأعمال الخاصة به بشكل متباعد.

وشارك في الكثير من الأعمال الأخرى بجانب الغناء، حيث أنه قدم عدد كبير من الأفلام السينمائية المصرية واللبناني، وأطل كضيف شرف في مسلسل سوري قسمة ونصيب، واكتفي بمشواره الفني في التمثيل في الكثير من الأعمال القليلة جداً سواء في التمثيل أو في المجال الخاص بالغناء.

تصريحات يوري مرقدي الصادمة عن حياته الشخصية

وآما عن تصريحات يوري مرقدي الصادمة عن حياته الشخصية فهي التي انتشرت كثيراً بين جميع رواد السوشيال ميديا، ونتج عنها حالة من الجدل الكبير، ومن أهمها “الدين عمره ما قرب الناس من ربنا بل يبعدهم بس وهذه قناعاتي الشخصية، وأنا وزوجتي ألفت غير متدينين واحنا الاثنين ضد الدين ولكنا لسنا ملحدين”.

واستكمل كل تصريحاته قائلاً “طبقت مع زوجتي ألفت مبدأ المساكنة ومكناش مستنيين رأي حد في اللي بنعمله ولا كان هممني، ابنتي الكبرى تطبق المساكنة حاليًا مع صديقها في كندا”، وفكرة المساكنة هي أن الزواج يعد من الأمور المصيرية والقرارات الهامة التي يتخذها الإنسان بدون أن يكون هناك خبرة تصل لـ 1% قبل أن يدخل فيها.