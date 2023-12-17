شام الذهبي تتصدر التريند بعد ظهورها بملامح الحمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - شاركت خبيرة التجميل، شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، عدة صور جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي Instgram.

وتصدرت ابنة أصالة التريند عقب نشر الصور التي ظهرت فيها بملامح الحمل واضحة مرتدية فستانا طويلا باللون "البيبي بلو" وبإطلالة أخرى، ظهرت مرتدية فستانا طويلا باللون "الكاشمير"، بقصة "الأوف شولدر".

وكتبت شام على الصور التي نشرتها: "ياترى ولد ولا بنت أكيد صولا عرفتكم".

وعلقت أصالة على الصور قائلة: "الله يحفظ روحي دنيتي عمري كلّه بنت الشام الشاميًة".

وقالت أصالة أثناء حفلها في دبي إنها ستصبح جدة خلال يومين وتستعد لاستقبال أول مولودة من ابنتها شام وطلبت من الحضور الدعاء لها.

وتلقت شام الذهبي الكثير من التهاني من قبل الحضور وعدد كبير أيضا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.