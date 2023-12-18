نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إمام يشارك جمهوره مواعيد عرض فيلم "أبو نسب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد عادل إمام، لجمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن مواعيد عرض فيلم أبو نسب في جميع أنحاء العالم.









وشارك إمام البوستر الدعائي للفيلم به مواعيد عرض فيلم أبو نسب في جميع أنحاء العالم، معلقا: مواعيد عرض فيلم أبو نسب في جميعأنحاء العالم.





أحداث فيلم "أبو نسب"

"أبو نسب" فيلم كوميدي يدور حول شخصية طبيب أطفال والذي يجسد شخصيته محمد إمام، ويتزوج من ياسمين صبري، وتجسد وفاءعامر دور والدة زوجته، ويدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

أبطال فيلم أبو نسب

"أبو نسب" من بطولة النجم محمد عادل إمام والفنانة ياسمين صبري، ويعد هذا العمل التعاون الثالث بينهم فى السينما، بعدما قدما سويًافيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحققا نجاحًا هائلًا، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم "ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، ماجد المصري، محمد لطفي"، بالأضافة لعدد آخر من نجوم الوسط الفني، وهومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.





أعمال يستعد لها محمد إمام



جدير بالذكر أن محمد إمام قد بدأ تصوير عمل سينمائي جديد ويحمل إسم شمس الزناتي.

ومن المقرر أن يكون العمل بميزانية إنتاجية ضخمه جدًا ليظهر للجمهور بالشكل اللائق وحيث يقوموا الجهات المنتجه هذه الفتره بعقد جلساتعمل مكثفه خلال هذه الفتره للاستقرار علي اللوكيشنات النهائية للتصوير.





"شمس الزناتي" بطوله كلًا من محمد امام وامينه خليل وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن إنتاج Aka ورشيدي برودكشن ويتولي إخراجالعمل عمرو سلامة.