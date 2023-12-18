نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مبرووك ربنا يكرم".. ياسمين عبدالعزيز تهنئ أحمد العوضي بفيلم "الإسكندراني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت النجمة ياسمين عبد العزيز، زوجها الفنان أحمد العوضي بفيلمه الجديد "الإسكندراني" وهو أولى بطولاته السينمائية المطلقة.



وشاركت ياسمين البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه قائلة: "الإسكندراني.. مبررووك ربنا يكرم إن شاء الله”.





أحداث فيلم الإسكندراني





يخوض العوضي البطولة المطلقة الأولى له في عالم السينما، بشخصية "بكر الإسكندراني" التي يقدمها خلال أحداث الفيلم، وهو نجلالفنان بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، والمخرج خالد يوسف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حولهوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج “علي الإسكندراني” تاجر السمك ويجسد دورخ الفنان بيومي فؤاد، لديه ابن "بكر" ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف.

وتتسارع الأحداث ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة".





أبطال فيلم الإسكندراني





فيلم "الإسكندراني" من تأليف الراحل الكاتب الكبير أسامة أنورعكاشة، وإخراج خالد يوسف، بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك فيبطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر منالفنانين، الفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب،مونتاج عمرو عاكف.





أعمال أحمد العوضي القادمة





من ناحية أخرى أعلن أحمد العوضي عن تعاقده على مسلسل "حق عرب" لرمضان 2024، من إنتاج سينرجي، وتأليف محمود حمدان،وإخراج إسماعيل فاروق.





آخر أعمال أحمد العوضي





يذكر أن أحمد العوضي قدم في رمضان 2023 مسلسل "ضرب نار" مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز

ومسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقررعرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى،إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.