نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين فهمي يكشف عن شخصيته في "الإسكندراني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج النجم حسين فهمي لأحدث أعماله السينمائية الجديدة، والذي تحمل اسم "الإسكندراني"، حيث شارك جمهوره من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالبوستر تعليق قال فيه:" اسكندرية بتخلق فنانين، انتظروا يورغو اليوناني يوم ٤ يناير في مصر و١١ يناير في الخليج فيلم الإسكندراني في جميع دور العرض ".



تعليقات الجمهور على منشور حسين فهمي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات دايما مبدع، منتظرينك ان شاء الله هتكسر الدنيا، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

أبطال فيلم" الإسكندراني "

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.



آخر أعمال حسين فهمي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان حسين فهمي الفنية، مسلسل "سره الباتع" الذي عُرض في رمضان الماضي، وشارك فيه عدد كبير من النجوم بينهم: أحمد فهمي وأحمد السعدني ودرة ومحمود قابيل ونجلاء بدر وهالة صدقي، وغيرهم من النجوم وهو من إخراج خالد يوسف، عن قصة الأديب الراحل يوسف إدريس، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.