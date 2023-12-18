نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها... تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ نيللي كريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل اليوم الاثنين 18 ديسمبر الفنانة نيللي كريم، بعيد ميلادها والتي لقبت بملكة الدراما، وتميزت بالذكاء والقوة والجرأة في الدفاع عن قضايا المرأة، وغيرها من الموضوعات الإجتماعية المهمة، فقد تميزت بالدقة والمهارة في اختيار أعمالها،

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز محطاتها الفنية



مولد ونشأة نيللي كريم

نيللي كريم هي ممثلة وعارضة أزياء وراقصة باليه مصرية،ولدت نيللي محمد السيد عطا الله يوم 18 ديسمبر، 1974 في مدينة الإسكندرية، لأب مصري من مدينة الزقازيق، محافظة الشرقية وأم سوفيتية من روسيا.



ذهبت مع والدها وهي في السادسة لتقيم في روسيا نحو عشرة أعوام حيث أنهت دراستها المدرسية هناك، ثم عادت مع عائلتها إلى مصر عام 1991، حيث اشتركت في دار الأوبرا المصرية وبدأت مشوارها في فن الباليه كراقصة باليه من أحد أفضل راقصات الباليه في دار الأوبرا المصرية.



بدايتها الفنية

ظهرت نيللي كريم لأول مرة على شاشات التلفزيون سنة (1995) كراقصة باليه في مسلسل ألف ليلة وليلة الذي عرض في شهر رمضان آنذاك، بعدها بدأت بلعب أدوار هامة في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وكان أول عمل سينمائي لها فيلم سحر العيون إنتاج (2002)، وشاركها البطولة عامر منيب وحلا شيحة، ولعل أهم أعمالها السينمائية فيلم إنتاج (2004) غبي منه فيه مع هاني رمزي وآخر الدنيا (2006) والرجل الغامض بسلامته (2010) مع هاني رمزي وغيرهم من الأعمال.

واستطاعت نيللي أن تلفت نظر الفنانة فاتن حمامة عندما شاهدتها في فوازير رمضان عام 1999 الذي كانت فكرة للمخرج أشرف لولي كتجديد للفوازير الفنانة نيللي الذي اشتهرت بالفوزاير الرمضانية، فقررت اختيارها للمشاركة في مسلسل وجه القمر في عام 2000 ليكون هذا أول ظهور لها كممثلة، أما أولى بطولاتها فكانت في مسلسل المستحي الذي توالت بعده تقديم عدة أعمال فنية متميزة.

عدد زيجاتها

كانت متزوجة في تسعينات القرن العشرين من والد أبنائها كريم ويوسف لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وبعده تزوجت من رجل آخر وانفصلت بعد فترة قصيرة، وفي عام 2004 تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا، وأنجبت ابنتان هما سيليا وكندة وفي عام 2015 أعلنت عن انفصالهما،وفي 11 أغسطس 2021 تزوجت من لاعب الاسكواش هشام عاشور.

آخر أعمال نيللي كريم

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة نيللي كريم مسلسل عملة نادرة، والتي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.