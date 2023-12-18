ألكساندر سكارسجارد بطلًا لسلسلة تليفزيونية جديدة من إنتاج Apple TV+

القاهرة - محمد ابراهيم - وقع اختيار منتجي شركة أبل على الممثل الشاب ألكساندر سكارسجارد ليؤدي دور البطولة لعمل تليفزيوني جديد يطرح على عدة مواسم.

ووفق ديد لاين، سيكون سكارسجارد بطلًا لسلسلة تليفزيونية بعنوان Murderbot، وهو مسلسل خيال علمي جديد، مستوحى من روايات تحمل العنوان نفسه، واختارت أبل لإخراج العمل التليفزيوني وكتابته الأخوان كريس وبول ويتز.

وبعد نجاح مشاركته في مسلسل The Morning Show يعود النجم جون هام للمشاركة في بطولة عمل تليفزيوني جديد من إنتاج شبكة Apple TV+.

ووفق موقع "ديد لاين"، المسلسل الجديد الذي يشارك في بطولته جون هام، سيكون بعنوان Your Friends and Neighbors.

المسلسل سيكون من إخراج المخرج Jonathan Tropper وانتاج ستديوهات أبل.

يأتي ذلك بعد أن ابدى النجم جون هام تمنياته بالانضمام لعالم مارفل السينمائي في المستقبل، بعد حوار جديد له، كشف خلاله عن أنه سيكون من دواعي سروره العمل على تجسيد واحدًا من شخصيات مارفل الرئيسية.

ووفق ديد لاين، فإن جون هام ليس أول من يبدي رغبة مشابهة، فقد سبقه لذلك النجمة أوليفيا كولمان، والتي حققت مسعاها بالانضمام لأبطال مسلسل "سيكرت إنفيشن".

في الوقت نفسه تواجه شركة ستديوهات مارفل هجوم كبير من الجمهور، بسبب ضعف فيلم The Marvels، الذي طرح ضمن عالم مارفل السينمائي.

ووفق ديلي ميل، الفيلم حتى الآن حقق أسوأ افتتاحية تشهدها مارفل في شباك التذاكر، بحصده إيرادات قدرت فقط بـ 47 مليون دولار محليًا في الولايات المتحدة.

والآن أصبحت مارفل متهمة بالكذب بعد ترويجها للفيلم على أنه الفيلم رقم 1 على مستوى العالم بالكذب، وكان رد الجمهور على تغريدة بهذا الشأن شديد الغضب.

توقعات تتحقق

وكانت قد ظهرت توقعات صادمة حول تنبات ما سيحققه فيلم The Marvels من إيرادات في افتتاحيته بقاعات السينما بهوليوود، ليعزز من الازمة التي تعيشها ستديوهات مارفل بعزوف المشاهدين.

ووفق ديد لاين، كشفت توقعات الخبراء، أن الفيلم من المحتمل أن يحقق إيرادات افتتاحية اقل من 60 مليون دولار، وهو معدل غير مسبوق من التراجع لأفلام مارفل الجديدة.

أعمال قادمة من مارفل

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت استوديوهات مارفل عن مسلسل تلفزيوني جديد بعنوان "Echo"، الذي سيكون جزءًا من عالم مارفل السينمائي المتشعب.

ويميز هذا المسلسل أنه سيكون أول عمل مستقل بذاته من مارفل، دون الحاجة إلى الارتباط المستمر بأحداث الأعمال الأخرى في العالم المارفلي.

"Echo" سيركز على شخصية Echo وشخصية المجرم الشهير "كينج بن" من عالم مارفل المصورة.