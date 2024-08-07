قصور الثقافة تواصل لقاءات التوعية الأثرية بالمنوفية

القاهرة - محمد ابراهيم - واصل فرع ثقافة المنوفية سلسلة اللقاءات التثقيفية التي تلقي الضوء على أشهر المعالم الأثرية بالمحافظات المصرية، عن ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار المبادرة الصيفية لوزارة الثقافة.

آثار فوه: تاريخ ومعمار

نظم قصر ثقافة الطفل لقاء بعنوان "آثار مدينة فوه" بالتعاون مع منطقة آثار المنوفية، أوضحت خلاله عزة الخولي، مفتش آثار، مفهوم كلمة أثر، والآثار الموجودة في مصر بشكل عام وفي مدينة فوه بشكل خاص، وما تتميز به من خصائص.

مدينة فوه: طابع معماري إسلامي

شهدت مكتبة الطفل والشباب بأشمون لقاء مماثلا تحدثت خلاله كل من إيمان زكريا وأميرة عمارة، عن تاريخ المدينة الواقعة بمحافظة كفر الشيخ وطابعها المعماري الإسلامي، والحدائق الموجودة بها وتعتبر متنفسا لكثير من الأسر ويتوافد عليها عدد كبير من السائحين.

مدينة المساجد والصناعات اليدوية

في بيت ثقافة الباجور تحدث كل من عماد حمدي وزكريا خطاب مفتشا آثار، عن أشهر الأماكن السياحية بمحافظة كفر الشيخ، كما أوضحا الأهمية التاريخية لمدينة فوه المعروفة بمدينة المساجد، وتحمل اسم أحد أحفاد النبي يعقوب، وكذلك أهم الصناعات اليدوية الموجودة بها ومنها صناعة السجاد والكليم والتي ازدهرت بشكل كبير في عهد محمد علي باشا الذي اهتم ببناء الكثير من المنشآت الصناعية.

ترميم المساجد الأثرية في شبين الكوم

في قصر ثقافة شبين الكوم، تحدث محمد مصطفى، مفتش آثار، تفصيليا عن المساجد الأثرية بالمدينة وتولي بها الدولة اهتمامًا كبيرًا من خلال العمل على ترميمها مع الاحتفاظ بطابعها الإسلامي المميز.

التعاون الثقافي بين الأقاليم

أقيمت الفعاليات بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة المنوفية برئاسة ربيع الحسانين، ضمن برنامج التوعية الأثرية الذي تنظمه هيئة قصور الثقافة بالتعاون مع قطاع الآثار المصرية بعدد من المحافظات، خلال فترة الإجازة الصيفية.

أنشطة ثقافية متنوعة خلال الصيف

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة مكثفة خلال الفترة الأخيرة ومنها المشاركة الحافلة بمهرجان العلمين في دورته الثانية، بجانب انطلاق مهرجان أهالينا الصيفي بعدة محافظات والعروض الفنية بالمدن الساحلية ضمن البرنامج الصيفي والفعاليات المقدمة بقرى حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات وغيرها.