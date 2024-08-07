ليلة كويتية رائعة ضمن حفلات "جولة المملكة" فرسانها نبيل شعيل وفرقة ميامي

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت حفلات "جولة المملكة" التي تقام برعاية الهيئة العامة للترفيه، وبالتعاون مع "برنامج جودة الحياة"، ومن تنظيم وإشراف "مجموعة روتانا للموسيقى" في الرياض، ليلة كويتية غنائية بامتياز.

تم نقل هذه الليلة على الهواء مباشرة، حيث جمعت بين "نبض الكويت" نبيل شعيل وفرقة ميامي الغنائية الشهيرة.

أمتع النجوم الجمهور الغفير الذي ملأ مسرح "محمد عبده أرينا- روح السعودية" في حفل مكتمل العدد تميز بروحه الشبابية، حيث كان الجمهور واقفًا طوال الوقت.

وأعرب "بوشعيل" عن سعادته بهذا النمط من الحفلات، مما مكنه من مشاهدة تفاعل الجمهور وغنائهم معه بشكل مباشر.

الكواليس وجو من الود والحماسة

في الكواليس، حرص أعضاء فرقة ميامي على زيارة نبيل شعيل بعد انتهاء فقرته الغنائية لالتقاط الصور التذكارية معه وتبادل الحديث حول حماس الجمهور.

هذا اللقاء زرع روحًا تفاؤلية وطاقة حماسية لدى فرقة ميامي قبل بدء فقرتهم الغنائية.

الإشادة بالجهود التنظيمية والإبداعية

التقى الفنانون نبيل شعيل وفرقة ميامي مع الإعلاميين وممثلي السوشيال ميديا قبل بدء فقراتهم.

شكروا في أحاديثهم معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، مثنين على دعمه واهتمامه بصناعة الفن والترفيه. كما أشادوا بالفكر وراء إطلاق حفلات "جولة المملكة"، حيث رفعت المعايير في جميع جوانب الحفلات الموسيقية من التكنولوجيا والتقنيات إلى جودة الجمهور وذائقته الموسيقية.

نبيل شعيل وتحدي "البلاي ستيشن"

صرح نبيل شعيل قائلًا: "كالعادة المملكة العربية السعودية أصبحت بوابة ينطلق منها أي فنان عربي".

وأكد على تطلعه للمشاركة في الفعاليات الرائعة التي تقدمها المملكة. كما أعرب عن حبه للرياضات الإلكترونية، معلنًا: "أنا فنان في 'البلاي ستيشن' وخاصة كرة القدم، ومن يريد أن ينافسني فليتفضل".

إبداعات جديدة ودويتو مستقبلي

كشف نبيل شعيل خلال الحفل عن أعمال جديدة يجهّزها بالتعاون مع شركة روتانا ومع الملحنين ياسر بوعلي وسهم. من جهة أخرى، أنهى فريق ميامي الحفل بأغانيهم الحماسية مثل "شيلوها شيله" و"غرامك شي عجيب". وأشاروا إلى استعدادهم لتقديم دويتو يجمعهم مع نبيل شعيل في المستقبل.

الحس الوطني وتريند "يا سعودي"

تميز الحفل بحضور الحس الوطني، حيث ألهب نبيل شعيل المكان بأغنية "يا دار" في ختام فقرته، كما أضافت فرقة ميامي عبارة "يا سعودي" لأغنيتهم التراثية الشهيرة "صبوحه"، لتصبح تريند الحفل متماشية مع مبادرة هيئة السياحة.

وتم عرض فيديو جميل خلف الفرقة يُظهر السياحة الداخلية في المملكة، مما جعل مدن المملكة وجهة مفضلة للمصطافين هذا الصيف.