بيومي فؤاد ينتظر 4 أفلام بموسم رأس السنة

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الفنان بيومي فؤاد، عرض 4 أفلام له في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، بدايةً مع موسم رأس السنة الجديدة وهم فيلم “الإسكندراني”، وفيلم “الحريفة”، وفيلم “أنا وابن خالتي”، وفيلم “كارت شحن”.

فيلم الإسكندراني

يشارك بيومي فؤاد في فيلم “الإسكندراني” المقرر عرضه في دور العرض السينمائي بمصر 4 يناير، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويجسد خلاله دور معلم في سوق السمك، ويواجه العديد من الأزمات خلال الأحداث، والعمل مأخوذ عن رواية لـ أسامة أنور عكاشة ويخرجه خالد يوسف.



فيلم "الإسكندراني" من تأليف الراحل الكاتب الكبير أسامة أنورعكاشة، وإخراج خالد يوسف، بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك في بطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، الفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.



فيلم الحريفة

كما يشارك بيومي فؤاد في فيلم “الحرّيفة” الذي تدور أحداثه في إطار من الدراما والأكشن حول ماجد لاعب كرة القدم الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين؛ العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي اضطرته الظروف لأن يصبح فردًا منها.

فيلم الحريفة هو من بطولة الفنان نور النبوي، احمد غزي، عبدالرحمن محمد، كزبرة، خالد الذهبي ونور ايهاب وبيشارك في البطولة بيومي فؤاد وظهور خاص لأحمد حسام ميدو، ومن إخراج رؤوف سيد وتأليف اياد صالح، ومن المقرر عرضه جميع دور العرض قريبًا.





فيلم “أنا وابن خالتي”

ويشارك بيومي فؤاد في فيلم “أنا وابن خالتي ” ويجسد شخصية صاحب ورشة خراطة واسمه إسماعيل، ووالدته ميمي جمال، أما سيد رجب فيجسد شخصية رجل أعمال كان يعيش في الخارج وعاد لمصر مرة أخرى، ومع عودته تبدأ ميمي جمال بعمل مقارنه بينهما، ما يولد المفارقات الكوميدية، كما ستجمعها قصة حب كوميدية مع جميل برسوم.

وينتمي فيلم أنا وابن خالتي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، حول صراعات عائلية بين رجل وابن خالته، ويضم العمل هنادى مهنا، سارة عبدالرحمن، ميمي جمال، إنعام سالوسة، وعلي لوكا، ومن إخراج أحمد صالح.



فيلم "كارت شحن"

كما ينتظر بيومي فؤاد عرض فيلمه كارت شحن يوم 27 ديسمبر الجاري، ويشاركه البطولة الفنان محمد ثروت، والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يضم هالة فاخر، صبري عبدالمنعم، إسماعيل فرغلي، ومصطفى بسيط، ومن تأليف محمود صابر وإخراج شادي علي