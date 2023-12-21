انت الأن تتابع خبر رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلاد ابنتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بعيد ميلاد طفلتها "تمارا"، وشقيقتها "تيا".



وأرفقت الشربيني، تعليق مع صور لـ"تمارا" و"تيا" وصفت فيه ابنتها بالشقية الحنونة قائلة: النهاردة عيد ميلاد المجرمة الصغيرة تمارا، الشقية والحنينة عليا أوي، واللي مطلعة عيني طول الوقت.



وأضافت رضوى أن ابنتها تمتلك نفس اهتماماتها وستكمل مسيرتها لأنها نسخة عنها قائلةً: ستبقى رضوى الشربيني 2 عشان هي عايزة تقدم معايا البرنامج من دلوقتي.



وتابعت متمنية لها التوفيق والسعادة: كل سنة وأنت حلوة وشقية وروحك حلوة يا بنتي وتحققي كل أحلامك. وربنا يحفظك أنت وأختك.. يا رب أكون الأم اللي تتمنوها.



وتفاعل عدد كبير من متابعي رضوى الشربيني مع هذه المناسبة، متمنين لطفلتها السعادة والفرح الدائمين .