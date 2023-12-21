انت الأن تتابع خبر عرض فيلم أبونسب في سينمات مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاعل الجمهور مع الفنان المصري محمد إمام، الذي احتفل بانطلاق عرض فيلمه الجديد "أبو نسب" في دور السينما بمصر، والذي يلعب بطولته إلى جانب الفنانة ياسمين صبري والفنان ماجد الكدواني.



وشارك إمام عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" بوسترات عديدة للعمل، تحمل صور أبطاله وملامح شخصياتهم، وظهر في البوستر بحالة صدمة ويحمل وردة تحترق، فيما ظهرت ياسمين صبري كعروس حزينة، بينما كان ماجد الكدواني غاضبًا ويحمل سلاحًا .

وأرفق إمام الصور بتعليق قال فيه: توكلنا على الله.. حاليًّا أبو نسب.. في جميع سينمات مصر.

كما تمنى أن يحصد الفيلم نجاحًا كبيرًا ويحظى بإعجاب الجمهور، مضيفًا: إن شاء الله يعجبكم جدًّا

بدوره، عبر الجمهور عن حماستهم الكبيرة لمشاهدة العمل، ومؤكدين أنه سيحظى بنجاح باهر .