نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رفع شعار "كامل العدد".. كريم عبد العزيز يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار اسم الفنان كريم عبد العزيز جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر تريند “جوجل”، بعد عرضه المسرحي لمسرحية “السندباد”، التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض، على مسرح محمد العلي، حيث يستمر عرض المسرحية لمدة 10 أيام وتشاركه في البطولة الفنانة نيللي كريم.

ومع إنتهاء عرض مسرحية السندباد داخل المملكة العربية السعودية، وجه النجم كريم عبد العزيز رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ قائلًا: “أنتم شرفتونا ونورتونا، ووالله الواحد حاسس إنه مسابش بلده ودايمًا السعودية هي بلدنا التاني، وعايز أشكر المملكة العربية السعودية وهيئة الترفيه وعلى رأسها المستشار تركي آل الشيخ، على دعمه وحسن الاستقبال والضيافة، ولولا كل الدعم ده مكنش طلع العرض بالشكل الفني المبهر اللي حضراتكم شوفتوه”.

ولوحظ إقبال شديد من قبل الجمهور مع انتهاء العروض الأولى الخاصة بمسرحية السندباد، من جمهور الفنان كريم عبد العزيز، وتم رفع اللافتة “كامل العدد”، ويعد هذا الشعار إشادة بما قدمه أبطال مسرحية السندباد من عروض رائعة.

أحداث مسرحية السندباد



ويجسد كريم عبد العزيز في المسرحية "السندباد"، شخصية عمر أبو الهول، الذي يختبئ في مقبرة قديمة للهروب من المعلم سنوسي،و هناك يكتشف سلسلة تنقله عبر الزمن إلى عصر السندباد، ويتنكر عمر في دور السندباد، ويعيش كأنه عاد من رحلته الطويلة التي اختفى فيها، ليخوض مغامرات وبطولات تاريخية، حتى يكتشف سر العودة إلى زمنه الحالي، وتتغير حياته بشكل جذري بهذه التجربة.

أبطال مسرحية “السندباد”

ويشارك في بطولة مسرحية السندباد عدد من النجوم على رأسهم كل من كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، شيماء سيف، مصطفى خاطر، المسرحية تجدد لقاء كريم عبد العزيز بجمهور المسرح بعد غياب 22 عامًا.