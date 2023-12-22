أبو نسب ينجح في جذب الجماهير ويتصدر منصة اكس

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر فيلم " أبو نسب" للنجم محمد إمام تريند محركات البحث المختلفة وخاصة منصة اكس، وذلك بعد أول يوم عرض له.

حيث احتفل فريق العمل أمس بالعرض الخاص له لحضور الأبطال والعديد من النجوم، وظهر محمد إمام خلال العرض بالكوفية الفلسطينية وذلك ليؤكد دعمه للقضية الفلسطينية وأحداث غزة الأخيرة.

العرض الخاص لفيلم أبو نسب

وحقق فيلم أبو نسب مساء أمس الخميس، إيرادات بلغت مليون و917 ألف و884 جنيه، فى أول أيامه بدور العرض السينمائية المختلفة، كما شهد العرض الخاص حضور أبطال العمل ياسمين صبري وماجد الكدواني وأحمد فهيم وعلاء مرسي والمخرج رامي إمام.

أبو نسب

محمد إمام يشكر الجمهور بعد تصدر فيلم أبو نسب محركات البحث:

وفي سياق آخر حرص محمد إمام على شكر الجمهور من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، حيث قال:" ‏شكرًا على كل كلامكم الجميل وردود فعلكم العظيمة والايرادات الكبيرة اللي عملتوها لفيلم ‎ابو نسب من أول يوم عرض.

تفاصيل فيلم أبو نسب:

وتدور قصة فيلم أبو نسب في إطار تشويقي كوميدي، حول شخصية طبيب، ويلعب دوره الفنان محمد إمام، حيث يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر ويضع الفيلم حلول للعديد من المشكلات الاجتماعية التي يعانيها الشباب.

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

أبو نسب

من أبطال فيلم أبو نسب؟



ويشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، محمد لطفي، علاء مرسي، صلاح عبد الله، هالة فاخر، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وإنتاج أحمد الجنايني.

يشار إلى إنه ستشارك الفنانة هالة فاخر بشخصية والدة شيكو، الذي يشارك كضيف شرف، والفنان ماجد الكدواني الذي يجسد شخصية والدة الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل، وتجسد ياسمين صبري دور مدربة تنمية بشرية.