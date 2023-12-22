شكرًا على كلامكم.. محمد إمام يوجه رسالة شكر لمتابعيه بعد نجاح فيلمه

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان محمد إمام رسالة شكر لجمهوره ومتابعيه، وذلك بعد عرض أحدث أعماله السينمائية فيلم ابو نسب مساء أمس الخميس وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقام محمد إمام بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها معلقًا: شكرًا على كل كلامكم الجميل وردود فعلكم العظيمة والإيرادات الكبيرة اللي عملتوها لفيلم ابو نسب من أول يوم عرض

الحمدلله

فيلم ابو نسب يتصدر التريند

تصدر إسم فيلم ابو نسب للفنان محمد إمام في أول أيام عرضه قائمة الأكثر بحثًا على جوجل، وذلك بعد عرضه مساء أمس في دور العرض السينمائية.

وقام محمد إمام بنشر صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كاشفًا فيها عن أن فيلم ابو نسب الأكثر بحثًا على جوجل، وكتب عليها قائلًا: مع أول أيام عرضه.. أبو نسب الأكثر بحثًا على جوجل.

العرض الخاص لفيلم ابو نسب

وظهر محمد إمام في العرض الخاص مساء أمس الخميس بالشال الفلسطيني تضامنًا مع القضية الفلسطينية، كما شهد العرض الخاص حضور أبطال العمل ياسمين صبري وماجد الكدواني وأحمد فهيم وعلاء مرسي والمخرج رامي إمام.

وحقق فيلم أبو نسب مساء أمس الخميس، إيرادات بلغت مليون و917 ألفا و884 جنيه، فى أول أيامه بدور العرض السينمائية المختلفة.

قصة فيلم ابو نسب

وتدور قصة فيلم أو نسب في إطار تشويقي كوميدي، حول شخصية طبيب، ويلعب دوره الفنان محمد إمام، حيث يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر ويضع الفيلم حلول للعديد من المشكلات الاجتماعية التي يعانيها الشباب.



ويجمع فيلم ابو نسب محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومي فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوي، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

أبطال فيلم ابو نسب

ويشارك في بطولة فيلم ابو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، محمد لطفي، علاء مرسي، صلاح عبد الله، هالة فاخر، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وإنتاج أحمد الجنايني.

وستشارك الفنانة هالة فاخر بشخصية والدة شيكو، الذي يشارك كضيف شرف، والفنان ماجد الكدواني الذي يجسد شخصية والدة الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل، وستجسد ياسمين صبري دور مدربة تنمية بشرية.