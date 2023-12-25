انت الأن تتابع خبر أصالة تحتفل بإستقبال حفيدتها الأولى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري، الأحد، باستقبال حفيدتها الأولى "جيهان"، من ابنتها شام الذهبي، معربة عن سعادتها الغامرة بهذه المناسبة.



ونشرت أصالة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: الحمد لله الذي وهبني حفيدتي الأولى جيهان أحمد هلال ابنة روحي ووطني ودنياي وفخري شام، أدعو لها أن يحفظها الله ربي وينبتها نباتا حسنا وأن يملأ قلبها حبا، وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد العالمين آمين.



ويأتي استقبال أصالة لحفيدتها الأولى، بعد طرحها أغنيتها الجديدة "جنة الحب" تزامنا مع احتفالات العام الميلادي الجديد، وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.



كما احتفلت أصالة بتصدر ميدلي "لحقت نفسي" الترند في 4 دول عربية، منهم مصر والأردن والكويت والسعودية.



وكتبت الفنانة عن تصدّر الترند في صفحتها الشخصية "إنستغرام"، قائلة "تعالوا نجرّب نفصل عنّ كلّ شي، ونروح مشوار حلو مع صولا، زينت لكم المكان بكلّ شي زينة.. بتمنّى فرّحكم قدّ الفرح اللي بقلبي وأنا عم غنّي لكم" .