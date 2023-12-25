ريم البارودي تروج لعرض حكاية "بنات السباعي" من مسلسل "حد فاصل"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، عن بدء عرض حدوتة "بنات السباعي"، التي تأتي ضمن حكايات مسلسل " حد فاصل"، وذلك على jawwy tv، وقناة stc tv، وهو من تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة.





ونشرت ريم البارودي البوستر الرسمي لمسلسل حد فاصل حكاية بنات السباعي،عبر إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "توكلنا على الله بدأمسلسل حد فاصل حدوتة بنات السباعي، للمخرج الكبير المبدع الأستاذ تامر حمزة حصريا على jawwy tv، وقناة stc tv".





تفاصيل حكاية بنات السباعي





تعتبر حكاية بنات السباعي هي البطولة الأولى للفنانة ريم البارودي، وستكون مكونة من 5 حلقات، وهي الحدوتة الثانية من مسلسل حدفاصل، بعد الحدوتة الأولى " خيال حلمي"، ويشاركها البطولة محمود حجازي، محمد التاجي، هناء الشوربجي، أحمد جمال سعيد، ومنتأليف محمد إبراهيم عوض، وإنتاج إبراهيم الصاوي، وعماد الحساني، وإخراج تامر حمزة.





آخر أعمال ريم البارودي

يعتبر مسلسل نقل عام هو آخر أعمال الفنانة ريم البارودي، الذي عُرض عام 2022، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي،وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم: سميحة أيوب، محمود حميدة، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، دينا، ريمالبارودي، والعمل من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.