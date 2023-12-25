نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. رامي صبري يحتفل بالعام الجديد مع "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان رامي صبري ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، وذلك اليوم الإثنين في تمام الساعة 11 مساءً عبر قناة DMC، وذلك احتفالًا بالكريسماس.

رامي صبري وإسعاد يونس

وسوف يكشف رامي صبري خلال الحلقة العديد من الكواليس والكثير عن حياته الشخصية وكواليس بعض الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا، وسيقدم رامي صبري خلال الحلقة العديد من أشهر أغانيه من ضمنها (يمكن خير، حبيبي الأولاني، ولسه ياما، شطبنا، كلمة، حياتي مش تمام، خطيرة) وغيرهم الكثير.

حفل رامي صبري في ليلة رأس السنة

وفي سياق متصل يذكر أنه يستعد الفنان رامي صبري لحفل جديد، من المقرر إحياءه بالقاهرة ليلة رأس السنة، يوم 31 ديسمبر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث شارك جمهوره تفاصيل الحفل من خلال خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي في موقع "إنستجرام"، كما نشر البوستر الدعائي للحفل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه.

آخر أعمال الفنان رامي صبري

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان رامي صبري هي أغنية «كعبك علي»، وقد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نسبة مشاهدات عالية، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع موسيقي جلال حمداوي.

كلمات أغنية "كعبك علي"

سألونى حبيبى ياما سألونى

فى أحلى مِنك ف عيونى

سألونى حبيبى ياما سألونى

فى أحلى مِنك ف عيونى؟

أنا قُلت لا لا لا لا طبعا ً مفيش أحلى

مالقتش ف الدنيا حد ف جمالك ده

انت كعبك علي جامِد وأكدتلي

حظى جه من السما يوم ما قربتلي

انت كعبك علي جامِد وأكدتلي

حظى جه من السما يوم ما قربتلي

من يومى ب أحِبك من يومى

وأنت اللى بِتحليلى يومى

من يومى ب أحِبك من يومى

وأنت اللى بِتحليلى يومى

فى حد وإنت معاه تنسىّ الحياه وياه

قصدي عليك إنت مالقتشي زيك لا

إنت كعبك علي جامد وأكدتلي

حظي جه من السما يوم قربتلى

إنت كعبك علي جامد وأكدتلي

حظي جه من السما يوم قربتلى