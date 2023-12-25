نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الفن 2023.. أبرز المسلسلات المثيرة للجدل خلال عام 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد عام 2023 العديد من المسلسلات التي عرضت فيه سواء داخل السباق الرمضاني ام خارجه وأيضًا مسلسلات المنصات، وكان يوجد بعض المسلسلات التي عرضت عبر المنصات الرقمية وقد أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا لما تناقشه من أفكار غريبة على المجتمع من وجهه نظر رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

ويعرض “دوت الخليج الفني” في هذا التقرير أبرز المسلسلات أثارت الجدل في 2023، ومن المسلسلات التي حصلت على النصيب الأكبر من إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي هم (أزمة منتصف العمر، سفاح الجيزة، حدث بالفعل).. تفاصيل هذه المسلسلات:-

١-مسلسل "أزمة منتصف العمر"

كان النصيب الأكبر للضجة وإثارة الجدل لمسلسل "أزمة منتصف العمر" حيث تصدر التريند طوال فترة عرضه عبر منصة شاهد الرقمية، ومن أبرز الأقاويل التي نالت المسلسل أنه يناقش قضايا شائكة ومن ضمنها زنا المحارم، وقال بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن هذا لا يحدث في الواقع.

ولكن قد أوضح صناع المسلسل أن المسلسل مأخوذ عن قصة حقيقية حدثت بالفعل في الواقع ولكن شخصية فيروز في الحقيقة كانت هي والدة مريم التي انجبتها والاختلاف أن في المسلسل فيروز هي من ربتها.

مسلسل "أزمة منتصف العمر" من بطولة ريهام عبد الغفور، كريم فهمي، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدي الشامي، ركين سعد، سلوى محمد علي، وآخرين، ومن إخراج كريم العدل.

٢-مسلسل "سفاح الجيزة"

تعرض مسلسل "سفاح الجيزة" لبعض التعليقات السلبية وأنه كان كثير للجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ومن أكثر التعليقات التي نالها المسلسل أنه يسلط الضوء على سفاح ومجرم وأن القتل شيء طبيعي وفعله سهل.

ولكن مسلسل "سفاح الجيزة" هو ماخؤذ عن قصة حقيقة حدثت بالفعل في محافظة الجيزة في عام 2021، وقد أشعلت تلك القضية الرأي العام حتي تم الحكم على ذلك السفاح بالإعدام.

ومسلسل "سفاح الجيزة" عرض عبر منصة شاهد الرقمية حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند ومواقع التواصل الإجتماعي، وقام ببطولته أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، ميمي جمال، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي وغيرهم، والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي أبو السعود وعماد مطر، ومن إخراج هادي الباجوري.

٣-مسلسل "حدث بالفعل"

أثار مسلسل "حدث بالفعل" حالة من الجدل وقد عرض عبر منصة jawwy tv وحقق نجاحًا كبيرًا والمسلسل يتكون من 5 حكايات متصلة منفصلة.

وأثار المسلسل الجدل بسبب نهايات كل حكاية أن النهاية تأتي مختلفة عن ما يتخيل الجمهور، وأن المريض النفسي يفعل ما يفعله دون أن ينال عقوبته.

مسلسل حدث بالفعل من بطولة نخبة من الفنانين منهم غادة عبد الرازق، سلمي ابو ضيف، خالد أنور، ماجد المصري، بسمة، رنا رئيس، كريم فهمي، محمود عبد المغني، دينا الشربيني، شيرين رضا، أية سماحه.ومن تأليف فادي النجار، إخراج هشام الرشيدي، رؤية فنية وإشراف إبداعي فادي النجار وهشام الرشيدي، إنتاج حاتم سمعان.

واسماء حكايات مسلسل "حدث بالفعل" جاءت كالآتي (حكاية ريش أبيض، حكاية قرض شخصي، حكاية لو بعد حين، حكاية تحت الحزام، حكاية كاملة).