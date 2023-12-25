فن ومشاهير

ريم البارودي تروج لعرض حكاية ”بنات السباعي” من مسلسل ”حد فاصل”

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 07:29 صباحاً - روجت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، عن بدء عرض حدوتة "بنات السباعي"، التي تأتي ضمن حكايات مسلسل " حد فاصل"، وذلك على jawwy tv، وقناة stc tv، وهو من تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة.

ونشرت ريم البارودي البوستر الرسمي لمسلسل حد فاصل حكاية بنات السباعي،عبر إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "توكلنا على الله بدأمسلسل حد فاصل حدوتة بنات السباعي، للمخرج الكبير المبدع الأستاذ تامر حمزة حصريا على jawwy tv، وقناة stc tv".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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