مخرج Home Alone يكشف كيف تم توظيف مشهد لـ دونالد ترامب للظهور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - كشف المخرج كريس كولومبوس كواليس تصوير مشهد دونالد ترامب في الفيلم الأيقوني Home Alone 2: Lost In New York، وعن كيفية توظيفه في الفيلم.

قال كريس كولومبوس: "علينا أن ندفع رسوم لكي نحصل على تصريح للتصوير في أي مكان في نيو يورك، وهذا ما فعلناه في فندق The Plaza، الذي كان يملكه دونالد ترامب. ورغم أننا دفعنا، قال دونالد ترامب لي: "لن أسمح لك بالتصوير إلا إذا جعلتني أظهر في المشهد".

وتابع كريس: "وافقنا على توظيفه في الفيلم، وعندما عرضناه لأول مرة، حدث شيء مفاجء وهو تصفيق الجمهور عندما ظهر ترامب، فقررت عدم قطع المشهد في المونتاج، فهي لحظة مهمة للجمهور، ولكنه بالفعل اتخدم البلطجة لينضم للمشهد.

يظهر رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب في الفيلم عندما يتجول "كيفين" بداخل الفندق ويسأله على الاتجاهات.