نشوى مصطفى: عودتي بـ "إمبراطورية ميم" حملنى مسؤلية كبيرة وخالد النبوي فنان راقي وابن اصول (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة نشوى مصطفى، حاليًا في مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي من المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، وتجسد خلاله دور شقيقة الفنان خالد النبوي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

نشوى مصطفى:رد فعل الجمهور على خبر عودتي للفن بـ" إمبراطورية ميم":"خوفني أوي"

وقالت نشوى مصطفى في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنها تفاجئت برد فعل الجمهور وأصدقائها في الوسط الفني على خبر عودتها للفن من خلال مسلسل "إمبراطورية ميم "، وأن ذلك حملها مسئولية كبيرة، مُضيفة: "بصراحة مكنتش متخيلة إن رد الفعل هيكون بالترحاب ده، والحقيقة ده فرحني جدًا، بس خوفني كمان أوي، وحملني مسئولية كبيرة، يا رب أكون قدها، وأنا هجتهد على قد ما أقدر،وإن شاء الله يارب أكون عند حسن ظنهم، وشكرًا لكل إللي كتبتلي كلام طيب ".

نشوى مصطفى: لم أتوقع تصدر التريند.. ومحمد سليمان عبد المالك أعماله مميزة

وأشارت نشوى مصطفى إلى أنها لم تكن تتوقع أن تتصدر التريند فور إعلانها عن انضمامها للمسلسل، لافتة إلى أنها تحمست للمشاركة في "إمبراطورية ميم" لوجود محمد سليمان عبد المالك فهو صاحب أعمال فنية مميزة، بجانب النص العظيم للكاتب إحسان عبد القدوس، والمخرج محمد سلامة، فهو واعي جدًا وناجح في كل أعماله، وأيضًا بسبب شركة أروما التي تقدم أعمالًا مميزة تجعلها تتصدر التريند دائمًا.

نشوى مصطفى: شخصيتي في “إمبراطورية ميم” تبدو بسيطة لكنها صعبة جدًا

وأكدت نشوى مصطفى على أن الشخصية التي تقدمها خلال الأحداث بالرغم من أنها تبدو بسيطة الإ أنها صعبة جدًا؛ فهي شخصية عادية، لكنها موجودة في الواقع،وهذا يظهر عظمة الكاتب محمد سليمان عبد المالك في قدرته على خلق شخصيات حقيقية، حيث يمكن للمشاهد أن يتفاعل معهم مثلما حدث معها عند قراءتها لهذه الشخصيات.

نشوى مصطفى تكشف سر معزتها الكبيرة للنجم خالد النبوي

وكشفت نشوى مصطفى عن سر معزتها الكبيرة للنجم خالد النبوي، موضحة أنها من جمهوره، وأنها تحترم اختياراته لأعماله الفنية، وأنها قبل أن تكون زميلته، كانت طالبة معه في المعهد، وشاركت معه في خمس أعمال منها مسرحية بعنوان البحر "بيضحك ليه" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد فاضل، وأنها من الوهلة الأولى التي تعاونت فيها معه وهي تتعلم منه طريقة تقمصه للشخصيات،فهو يظهر كفنان كبير منذ بدايته.

نشوى مصطفى: خالد النبوي اشتهر بصدقه في الأداء.. واسلوبه يشبه الأساتذة الكبار

وتابعت: دائمًا أؤكد أن التألق في الفن ليس فقط في الخبرة وإنما في صدق التعبير، وخالد اشتهر بصدقه في كل دور يقدمه وتجاربه تشهد على ذلك، فله منهج في الأداء مشابهًا لأسلوب الأساتذة الكبار، وأنا أحبه واحترمه جدًا على المستوى الفني.

موقف خالد النبوي مع والدة نشوى مصطفى

وأوضحت أنه على المستوى الشخصي، إنسان راقي وابن أصول فبرغم أنهما ليسوا أصدقاء حميمين، يتقابلوا على فترات متباعدة، الإ أنه كان له الفضل بعد الله في تحمل مسؤولية والدتها أثناء إصابتها بكورونا، فقد اتصل بها أكثر من مرة طوال المدة التي كانت فيها في المستشفى، لكي يخفف عنها، مؤكدة أن هذا الأمر ليس معها فقط، فهو دائما يسأل على الفنان رشوان توفيق، والدكتورة سميرة محسن، وأنه شخصية محترمة جدًا.

أبطال مسلسل "إمبراطورية ميم"

مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، وتواصل الشركة المنتجة حاليًا إبرام التعاقدات مع باقي الأبطال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس.