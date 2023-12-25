نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. طرح أغنية "كله فالصو" لأحمد سعد وبهاء سلطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطرح الشركة المنتجة لفيلم "عصابة عظيمة" أغنية جديدة تحمل اسم "كله فالصو" يقدمها كل من النجم بهاء سلطان والنجم أحمد سعد على طريقة الـ "ديو" ومن المقرر طرحها اليوم في تمام الساعة السادسة مساء عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وقرر صناع فيلم "عصابة عظيمة" للنجمة إسعاد يونس، طرحه بدور عرض السينمات المصرية في شهر يناير مع بداية العام الجديد، حيث ينافس في موسم منتصف العام.

فريق عمل فيلم عصابة عظيمة:

تدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.



فيلم "عصابة عظيمة " من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد ومن تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان.

وتشارك ضمن أحداث الفيلم الفنانة عارفة عبدالرسول والتي تجسد خلال الأحداث دور سائقة توك توك وتظهر في مشهد واحد، لكنه مشهد محورى تدور حوله الأحداث.

آخر أعمال إسعاد يونس السينمائية:



يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس في السينما فيلم "200 جنيه"، الذي عرض 2021، وشارك في بطولته أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوى، مي سليم، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، كما ظهرت كضيفة شرف في فيلمي "فضل ونعمة" و"من أجل زيكو" 2022.