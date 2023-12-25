إيدي ميرفي يعود لتجسيد Beverly Hills Cop بعد 40 عام

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث النجم إيدي ميرفي عن عودته لتجسيد شخصيته من سلسلة أفلام شرطي بيفرلي هيلز، ووصف الخطوة بأنها كانت واحدة من اصعب المشاريع التي عمل بها.

وعودة ميرفي لتجسيد الشخصية نفسها يأتي بعد 40 عام على طرح هذه السلسلة للمرة الأولى إذ كانت من علامات افلام الثمانينات.

وكان قد انضم الممثل الشاب بيت دافيدسون لأبطال الفيلم السينمائي القادم للنجم الكوميدي الكبير إيدي مورفي، والذي سيكون من إنتاج شركة ميترو جولدن مايور.

ووفق موقع ديد لاين، الفيلم سيطرح بعنوان The Pickup، وسيكون من إخراج تيم ستوري.

وكان قد تحدث النجم الكوميدي الكبير إيدي ميرفي عن رغبته في صناعة عمل سينمائي للرسوم المتحركة يتم تخصيصه لشخصية الحمار من سلسلة أفلام "شريك" الشهيرة، على غرار السلسلة التي تم صناعتها من القط أحد ابطال السلسلة، وحصد أحدثها ترشح لجائزة الأوسكار من بطولة النجم أنطونيو بانديراس.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من حوار ميرفي، الذي أجراه مع موقع Etalk على هامش الترويج لأحدث أعماله السينمائية.

حوار جديد

وفي حواره، تحدث النجم ايدي ميرفي عن أنه مستعد دائما للعودة لأداء صوت شخصية "دونكي"، من عالم أفلام شريك، وأنه الشخصية كانت ايضا تستحق عمل سينمائي خاص بها مثل شخصية "بوس" القط.

وشخصية القط التي قام بأداء وصتها النجم أنطونيو بانديراس، طرحت ضمن أبرز اعمال الرسوم المتحركة التي تم عرضها خلال عام 2022 الماضي، وحصد هذا الفيلم ترشحا لجائزة الأوسكار ضمن خانة أفضل فيلم رسوم متحركة في العام.

مشاريع قادمة

وحوار إيدي ميرفي مع موقع Etalk يأتي على هامش ترويجه لمجموعة أعمال سينمائية جديدة له، تشمل فيلم Beverly Hills Cop الذي يطرح منه جزء جديد يضاف للسلسلة الأصلية التي بدأ عرضها في فترة الثمانينيات من القرن الماضي.

وأيضاُ، سبق وطرح ميرفي جزء جديد من فيلم Coming 2 America، هو فيلم طرح لميرفي أيضًا للمرة الأولى في الثمانينيات من القرن الماضي.

وأحدث المشاريع السينمائية لميرفي، هو فيلم كوميدي درامي جديد طرح بعنوان you people من إنتاج شبكة نتفليكس.

وفيلم you people، يجسد به إيدي ميرفي شخصية باسم أكبر محمد، ويشارك في بطولته جونا هيل في شخصية إزرا كوهين، ولورين لندن في شخصية باسم أميرة محمد، وجوليا لوي دريفوس في شخصية شيلي كوهين، ونيا لونج في شخصية فاطمة محمد، وديفيد دشوفني في شخصية أرنولد كوهين.

الفيلم الكوميدي الجديد من إخراج كينيا باريس، وتم طرحه للعرض لمستخدمي منصة نتفليكس بداية من يوم 27 من يناير الجاري، ضمن مجموعة مشاريع سينمائية جديدة يظهر بها إيدي ميرفي ستكون من إنتاج شبكة نتفليكس.