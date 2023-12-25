نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. رباعيات "جاهين" المعمارية بمركز الإبداع الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم مركز الأبداع الفني بساحة الأوبرا التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور ليد قانوش، أمسية ثقافية في ذكرى ميلاد الشاعر الكبير والفنان "صلاح جاهين" في السادسة مساء اليوم الأثنين الموافق 25 ديسمبر الجاري.

أمسية ثقافية فى ذكرى ميلاد الشاعر الكبير والفنان صلاح جاهين



الأمسية تعد رحلة بين رباعيات "جاهين" التي تصف حالنا وتضيء الطريق

يدير الندوة الإستشاري المعماري والخبير في التراث الثقافي حمدي السطوحي، الذي يتوغل بنا داخل تلك الرباعيات بشكل معماري إنساني، من خلال عرض مرئي، حيث يستهدف ربط الفنون ببعضها البعض.



الأمسية ضمن سلسلة من الأمسيات التي يقدمها صندوق التنمية الثقافية إحتفاءً بالرموز الثقافية مثل (حسين بيكار - أبو بكر خيرت - يوسف شاهين - ثروت عكاشة - أحمد عثمان، واخرين).



مختارة من رباعيات جاهين

كما يتواجد في الرحلة الفنية المخرجة وفنانة المسرح عبير لطفي رئيس "مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة"، والتي ستقوم بإلقاء مجموعة مختارة من رباعيات جاهين.



نبذة عن صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة