دخل فن الكاريكاتير في سن الخمسينات وتعرض للاكتئاب بعد النكسة.. ما لا تعرفه عن صلاح جاهين

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكرى ميلاد الشاعر والسيناريست صلاح جاهين الذي ولد في حي شبرا يوم 25 ديسمبر عام 1930، التحق جاهين بكلية الفنون الجميلة ثم تركها ليلتحق بكلية الحقوق بناءً على رغبة والده والذي كان يعمل بسلك القضاء.

كان صلاح جاهين متعدد المواهب منها فن الكاريكاتير وكتابة الدواوين والاشعار وكتابة السيناريوهات حيث ترك رصيد كبير من الأغاني والافلام السينمائية، وكانت أولى قصائدة عام 1936 في رثاء الشهداء مظاهرات الطلبة في المنصورة.



بدأ صلاح جاهين حياته العملية فى جريدة بنت النيل ثم جريدة التحرير، حيث أصدر أول دواوينه "كلمة سلام" عام 1955.

دخول صلاح جاهين فن الكاريكاتير

وعمل في فن الكاريكاتير بسن متأخر وهو في منتصف الخمسينيات بدأت شهرته كرسام كاريكاتير فى مجلة روز اليوسف، ثم مجلة صباح الخير، حيث كان جاهين من أول مؤسسين مجلة صباح الخير عام 1957.

اشتهرت شخصيات صلاح جاهين في فن الكاريكاتير مثل:" قيس وليلى، قهوة النشاط، الفهامة، درش" وغيرها من الشخصيات.

أبرز دواوين صلاح جاهين

أصدر صلاح جاهين عدة دواوين شعرية في نهاية الخمسينات حتى النكسة في الستينات منها:" موال عشان القنال، الرباعيات، قصاقيص ورق".

أبرز أغاني صلاح جاهين

كما تعاون صلاح جاهين مع الثنائي عبد الحليم حافظ والملحن كمال الطويل وقدموا عدة أغاني وطنية في فترة الستينات منها " صورة، يا أهلا بالمعارك، أحنا الشعب، بالأحضان، بستان الاشتراكية، ناصر يا حرية" وغيرها.

أبرز أوبريتات صلاح جاهين

كما قدم صلاح جاهين العديد من الأعمال المسرحية منها: أوبريت العرائس الشهير الليلة الكبيرة، وأوبريت القاهرة في ألف عام والذي شهد البدايات الفنية لأحمد ذكي.

كما شارك جاهين بالتمثيل في عدة أفلام منها:" اللص والكلاب، لا وقت للحب، المماليك".

اكتئاب صلاح جاهين

بعد حدوث العدوان الإسرائيلي على مصر في 5 يونيو 1967 أصيب صلاح جاهين باكتئاب شديد لإنه أعتبر نفسه أحد المسئولين عن خداع المصريين بأغانيه، وسرعان ما تدهورت حالته فسافر إلى مصحة علاجية في روسيا ويعود بعدها معلنا رفضه لكل مبادئه السابقة وخصوصًا الفنية.

أبرز أعمال صلاح جاهين في السينما

وبدأ صلاح جاهين في كتابة السيناريوهات عام 1972 منها فيلم "خلي بالك من زوزو" مع الفنانة سعاد حسني التي كانت تعتبره الأب الروحي لها وحقق الفيلم نجاح كبير وأعلى إيرادات في السينما المصرية حيث عرض الفيلم لمدة عام كامل في دور العرض السينمائي.

واستكمل صلاح جاهين مسيرة كتابته السينمائية منها:" أميرة حبي أنا، عودة الابن الضال، شفيقة ومتولي، شيلني واشيلك، الكرنك، ومسلسل هو وهي ".



زيجات صلاح جاهين

تزوج صلاح جاهين مرتين، الأولى كانت من السيدة سوسن زكي والتي زاملته في العمل في مؤسسة دار الهلال وأنجب منها أمينة والتي تزوجت لاحقا من أمين حداد ابن الشاعر فؤاد حداد، و(بهاء) والذي أسماه تيمنا بالكاتب أحمد بهاء الدين، والمرة الثانية تزوج من السيدة منى قطان رغم إنها كانت لبنانية ومسيحية وأنجب منها سامية عضو فريق إسكندريلا الغنائي.

وفاة صلاح جاهين

توفي صلاح جاهين في يوم 21 إبريل 1986 بعدما ترك مئات الأغنيات والأشعار ورسوم الكاريكاتير.