نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان أسماء الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية.. الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، عن موعد إقامة حفل جائزة ساويرس الثقافية في دورتها التاسعة عشرة، وذلك يوم الإثنين الموافق 8 يناير 2024.

جائزة ساويرس الثقافية

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في مجالات الرواية والمجموعة القصصية لكبار وشباب الأدباء، والسيناريو السينمائي لشباب وكبار الكتاب، والنص المسرحي، والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل.

تلقت المسابقة خلال هذه الدورة 1202 استمارة تقديم في مختلف فروع الجائزة، وقد تم تقييم الأعمال المقدمة بواسطة لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر.

جوائز جائزة ساويرس الثقافية

الجدير بالذكر أنه تم زيادة قيمة الجوائز هذا العام في كل فروع الجائزة. كما تم إضافة جائزة (المركز الثاني) لأفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنة.

كانت مؤسسة ساويرس قد أعلنت مؤخرا عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو، والتي تضمن في الرواية، فرع شباب الأدباء، حسب الترتيب الأبجدي: رواية "النهايات السعيدة" لـ "أحمد ناجي"، ورواية "الغابة والقفص" لــ "طلال فيصل"، ورواية "فيكتوريا" لــ "كارولين كامل"، ورواية "هناك حيث ينتهي النهر" لــ "مريم عبد العزيز"، ورواية "مساكن الأمريكان" لــ "هبة خميس".

في المجموعة القصصية؛ تضمنت القائمة القصيرة، حسب الترتيب الأبجدي: المجموعة القصصية "مساحة للمناورة" لــ "أحمد فؤاد الدين"، والمجموعة القصصية "صورة شخصية للموت" لــ "إسلام أحمد"، والمجموعة القصصية "أرشيف ريبليكا" لــ "بسمة ناجي"، والمجموعة القصصية "هذه ليست غرفتك" لــ "كريم محسن"، والمجموعة القصصية "أيام سمير حمص" لــ "هند جعفر".

وتضمنت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو، فرع شباب الكتاب، حسب الترتيب الأبجدي: سيناريو فيلم "أفراح وأحزان بيت البنات" لــ "أحمد إيهاب عبد الوارث"، وسيناريو فيلم "تراب القمر" لــ "أحمد عصام"، وسيناريو فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لــ "خالد منصور ومحمد الحسيني"، وسيناريو فيلم " ذات مرة في القاهرة " لــ "خيري الفخراني"، وسيناريو فيلم "اغتيال المأمور" لــ "علي سيد محمد".



عن جائزة ساويرس الثقافية

تعد "جائزة ساويرس الثقافية" أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل. ومنذ انطلاقها وعلى مدار 19 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.