الليلة.. غناء وباليه القدرات الخاصة على مسرح الجمهورية

القاهرة - محمد ابراهيم - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لمركز تنمية المواهب تحت اشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم حيث يقدم الطلاب ذوي القدرات الخاصة من فصل الغناء العربى تدريب وقيادة ميرفت فريد بمشاركة فصل الباليه تدريب وإخراج عايشة فؤاد حفلًا في الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين 25 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

حفل طلاب ذوى الهمم على مسرح الجمهورية

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية الخاصة بالعام الجديد والاغانى الوطنية يصاحبها مشاهد استعراضية وباليه منها:" مارش باليه كسارة البندق، مصر يا اول نور فى الدنيا، وباحتاج لك وتحتاج لي، على قد حبنا، مسأله مبدأ، كان يا مكان، كوكب تاني، جت سليمة، اخر ايام الصيفية،لسة هتحلى، ليلة عيد، ولا اي كلام، فرصة تتغير" وغيرها، واداء كل من: مصطفى عبد الرحمن، حسن الكاف، مروان احمد، فريدة احمد، استيفن روماني، محمد ايمن، عاصم محمد، مريم طارق، عز الدين سامح، حنين سامح، فرح محمد،شرف احمد، سلوان محمد، أميره عزت، محمد مصطفى، على فرج، بسمه ثابت وسهى مدحت.

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم اقساما مختلفة ومتنوعة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.